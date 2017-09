Dans : OM, Ligue 1.

Humilié à Monaco (6-1) puis face au Stade Rennais (1-3), l’Olympique de Marseille a provoqué la colère de ses supporters.

Et surtout celle des South Winners qui ont réagi via un communiqué. « Voilà ça recommence ! La coupe est pleine, trop c’est trop, notre club va mal et nous, supporters, avec pour ne pas dire pire… (...) Avec l’arrivée du nouvel actionnaire américain et de l’équipe dirigeante choisie, on a vendu aux Marseillais du rêve qui s’est bien vite transformé en cauchemar, bien réel lui ! », a publié le groupe de fans sur ses réseaux sociaux, où il s’adresse plus particulièrement à Jacques-Henri Eyraud.

Les supporters ne croient plus en Garcia

« Que comptez-vous faire, Monsieur le Président Eyraud ? », a lancé l’association. « Encore nous mentir, comme lors des précédentes réunions entre le club et les groupes de supporters, ou bien enfin assumer ouvertement vos trop nombreuses erreurs, marques indélébiles d’un fiasco retentissant (gestion de la billetterie, mercato low-cost, recrutement improvisé dans l’urgence, promesses d’investissement conséquent sur un grand avant-centre et des joueurs dignes de nos couleurs…) et agir en faisant tout ce qu’un bon décisionnaire, qui plus est diplômé d’Harvard, aurait fait, à savoir virer les incompétents malheureusement bien trop présents à tous les niveaux de l’organigramme du club et enfin prendre le temps d’écouter et d’entendre le Peuple Marseillais, avant que celui-ci ne se révolte et demande d’autres têtes, après celle de l’entraîneur Rudi Garcia qui n’a plus aucun crédit à nos yeux. »

« Stop aux mensonges »

« L’OM ce n’est ni Disneyland, ni une société. L’OM c’est nous ! Et nous ferons tout pour redorer notre club et le défendre, en portant fièrement son histoire, son honneur et ses couleurs. Stop aux mensonges et autres belles paroles pour nous vendre du rêve, la tisane est terminée, et surtout il est temps d'arrêter au plus vite cette mascarade ! Vous êtes désormais informé, averti, prévenu. Prenez-le comme bon vous semble mais agissez rapidement avant qu'il ne soit trop tard », ont conclu les South Winners, qui attendent beaucoup plus qu’un succès contre Konyaspor en Europa League jeudi soir.