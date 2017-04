OM : Le ticket Mandanda-Pelé en pole à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les supporters marseillais ne s'étaient pas vraiment enflammés en voyant l'été dernier Steve Mandanda laisser sa place dans les buts phocéens à Yohann Pelé. Mais le légendaire gardien de l'OM ayant choisi de continuer sa route à Crystal Palace, et les finances marseillaises étant ce qu'elles étaient à l'époque, le choix a été validé. Et finalement, sans faire de bruit, Pelé a fait mieux que tenir son rang, étant là quand l'Olympique de Marseille avait besoin de lui, et devenant même un point fort depuis quelques semaines en gommant ses quelques failles de la première moitié de saison.

Cependant, les choses devraient une nouvelle fois bouger lors du prochain mercato. En effet, alors que l'on évoquait ces dernières semaines Rui Patricio ou bien encore Iker Casillas, L'Equipe affirme ce dimanche que c'est bel et bien Steve Mandanda qui s'apprête à retrouver sa place dans la cage marseillaise. Relégué sur le banc de Crystal Palace, Mandanda se morfond et il aurait des contacts très réguliers avec Andoni Zubizarreta. Et, outre cette relation avec le directeur sportif de l'OM, le gardien international aurait également le désir très vif de revenir en Provence où vit son fils. Le dossier serait donc très bien engagé et le ticket Mandanda-Pelé de la saison 2015-2016 devrait être reconstitué en 2017-2018, même si l'Olympique de Marseille est éventuellement tributaire d'une concurrence venue de Nice ou de Monaco pour Steve Mandanda.