OM : Le spoiler de René Malleville sur la fin du mercato marseillais

Dans : OM, Mercato.

Supporter légendaire et historique de l’Olympique de Marseille, René Malleville en a beaucoup vu, dit et entendu sur son club favori. Mais avec Jacques-Henri Eyraud, le fan provençal ne cache pas qu’il croit dur comme fer au projet sur le long terme, mais aussi sur le très court terme avec la fin de ce mercato. Pour lui, la venue de Dimitri Payet va finir par se faire, et le meneur de jeu de l’équipe de France ne sera pas le seul à arriver.

« Payet, si c’est une histoire de 3-4 ME, je suis sûr qu’Eyraud va les lâcher. Payet va arriver, Eyraud va faire le forcing à la fin, et Payet sera l’homme de l’année. Si Payet arrive seul, je m’en satisferais. Mais si un joueur doit venir, ce doit être un défenseur central. Marquer cinq buts et en prendre six, ça ne le fait pas trop. Didier Deschamps l’avait bien compris. Premier chantier, la défense, résultat : champion de France et trois Coupes de la Ligue. Si Payet arrive, le mercato d’hiver sera une réussite. Je pense qu’ils ont tout pesé, et s’ils cherchent un défenseur central, c’est qu’ils ont les moyens de l’acheter. On aura notre arrière gauche (Evra), notre attaquant gauche (Payet) et un défenseur central s’il y a une opportunité », a ainsi résumé René Malleville sur son compter Twitter. Des propos très positifs venant certes de la part d’un supporter, mais qui, sans être dans le secret des Dieux, a été invité plusieurs fois par Eyraud pour discuter du club et de son avenir, et en est visiblement ressorti convaincu.