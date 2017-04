OM : Le soleil, les fans, le stade, il ne manque que la LDC à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Très à l'aise du côté de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a dévoilé ses ambitions collectives et individuelles pour les saisons à venir.

Peu en vue ces dernières semaines, et notamment depuis l'arrivée hivernale de Morgan Sanson, qui lui fait clairement de l'ombre dans l'entrejeu marseillais, Maxime Lopez a profité de sa titularisation contre l'ASSE dimanche (4-0) pour montrer qu'il n'avait rien perdu de son talent. Très bon en première mi-temps, au cours de laquelle il a réussi ses 40 passes tentées, le Minot de 19 ans prouve qu'il a bien les capacités de s'imposer dans une équipe qui joue l’Europe. Et cela ne peut d'ailleurs pas être autrement puisque Lopez a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière au sein de son club formateur.

« À Marseille, il y a le soleil, les supporters, ce stade magnifique, ce nouveau projet... Pour l'instant, je suis très bien ici, et je n'ai pas du tout envie de partir. Mon but serait de jouer la Ligue des Champions, gagner des titres à l'OM. Sur le plan personnel d'être décisif et de continuer à progresser. C'est ça le projet McCourt », a lancé, sur le Canal Football Club, Lopez, qui vise donc clairement les étoiles européennes avec l'OM.