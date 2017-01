OM : Le secret anti grosse tête de l'OM dévoilé par Maxime Lopez

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis la nomination de l’entraîneur Rudi Garcia en octobre dernier, Maxime Lopez s’est définitivement installé dans le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille.

Mieux encore, le milieu de 19 ans s’est imposé dans le onze de départ, devenant même le maître à jouer de son équipe. Autant dire que le jeune Marseillais n’est pas étranger à la remontée de l’OM au classement, lui qui a inscrit un but et délivré trois passes décisives en championnat cette saison. Avec les sollicitations des grands clubs et son statut de chouchou du Vélodrome, Lopez avait de quoi prendre la grosse tête.

C’est pourquoi Garcia a interdit l’accès au vestiaire des professionnels à son meneur de jeu ainsi qu’au défenseur central Boubacar Kamara. « Le coach ne veut pas qu’on oublie d’où on vient, il ne veut pas qu’on s’enflamme, a réagi Lopez dans une vidéo publiée par le club phocéen. C'est juste pour s’habiller, après on va direct avec les pros. Ça ne change rien du tout. » Une belle preuve d’humilité pour Lopez qui, contrairement à Kamara, possède bien un contrat pro à l’OM.