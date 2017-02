OM : Le Qatar, Cristiano Ronaldo… Eyraud est fier de son mercato

Dans : OM, Mercato, PSG.

Comme annoncé dès l’arrivée du propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille a réalisé un gros mercato hivernal. En effet, le club phocéen a accueilli quatre renforts avec Morgan Sanson, Patrice Evra, Grégory Sertic et Dimitri Payet.

Au moment de dresser le bilan de ces opérations dans les colonnes de L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud n’a pas caché sa fierté. L’OM s’est offert des valeurs sûres avec des profils bien ciblés et sans pour autant surpayer les transferts. Le mercato idéal selon le président marseillais.

« Avec le sentiment d'avoir atteint nos objectifs. C'est-à-dire commencer à renforcer l'équipe, intelligemment, à l'image de ce que doit être notre projet : à la fois des jeunes talents prometteurs, qu'on va faire grandir, et des joueurs plus expérimentés, qui vont avoir un rôle important sur le terrain et dans le vestiaire, a confié le dirigeant olympien. Tout ça dans une discipline budgétaire réelle. On n'est pas le Qatar. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas là pour se faire avoir sur tous les joueurs qu'on va acheter. Mais si vous me dites que, cent jours plus tard, il y a encore des questions sur le sérieux de Frank McCourt pour financer un projet ambitieux à l'OM, alors là, je serai très déçu. »

Pas de Cristiano Ronaldo mais…

« Ce qu'a prouvé ce mercato, c'est qu'on était capables de prendre des engagements importants, y compris au niveau financier, a ajouté Eyraud. Début janvier, Andoni (Zubizarreta, directeur sportif) est venu dans mon bureau. Il m'a dit : "Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ? C'est que l'OM intéresse beaucoup de monde." Pas Cristiano Ronaldo, bien sûr, mais beaucoup de monde. Ce n'est que le début, on va continuer. Mais pendant ces cent jours, j'ai essayé d'instaurer une nouvelle dynamique. » A Rudi Garcia et ses hommes de faire le reste sur le terrain.