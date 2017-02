OM : Le problème Payet au mercato, ce n'est pas son prix

Dans : OM, Mercato.

Dans son analyse globale du mercato hivernal de l'Olympique de Marseille, Manu Lonjon a livré son ressenti sur le dossier Dimitri Payet.

Pour son premier marché des transferts à la tête du club phocéen, la nouvelle direction, menée par le président Eyraud et Andoni Zubizarreta, s'est montrée active et efficace. En comblant ses principaux manques avec des joueurs de qualité et rapidement adaptable au dispositif déjà en place de part leurs origines françaises, l'OM s'est clairement renforcé durant le mois de janvier. Et c'est le transfert de Dimitri Payet, nouvelle tête de gondole du Projet Champion, qui a fait le plus débat à Marseille. Son retour au Vélodrome après un bras de fer avec West Ham a fait couler beaucoup d'encre, et notamment au niveau du prix dépensé pour un joueur de 29 ans. Mais cet achat de 30 millions d'euros n'est pas remis en cause par Manu Lonjon, spécialiste du mercato chez Yahoo Sports...

« Dimitri Payet est dans le Top 20 du dernier Ballon d’Or, ça situe le niveau du joueur ! Top 20 au monde. Son prix ? L’avenir sera seul juge. Payet à son niveau de la saison dernière, ça vaut une fortune. Pour ne rien te cacher, ce qui m’étonne ce ne sont pas les 30 millions d'euros du transfert ni même les 6-7 millions d'euros de salaires annuels, mais ce sont les cinq ans et demi de contrat que lui a offert l’OM. Ça me semble beaucoup », a analysé, sur Coeur Marseillais, un Manu Lonjon circonspect vis-à-vis de l'engagement à long de terme de Payet à Marseille, qui aura donc 35 ans à la fin de son bail.