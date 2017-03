OM : Le problème de Cabella n’a rien à voir avec le foot

Dans : OM, Ligue 1.

En l’absence de Bafétimbi Gomis blessé, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a le choix entre Clinton Njie et Rémy Cabella, qui devrait de nouveau débuter en pointe contre Angers vendredi (20h45).

Double buteur face à l’AS Monaco (défaite 3-4 a.p.) en Coupe de France, l’ancien Montpelliérain a enchaîné avec une prestation convaincante à Lorient (victoire 4-1) dimanche. Mais on le sait, le milieu offensif est capable d’alterner le bon et le moins bon. Notamment en cause, sa tendance à réaliser des gestes techniques inutiles. Pas de quoi effacer son image en dehors du terrain, lui qui est souvent critiqué en raison de son goût pour le rappeur Jul et son côté bling-bling. D’ailleurs, son entourage ne le cache pas et parle d'un problème de maturité.

« Il manque de confiance. Il ne faisait pas cela à Montpellier ou Newcastle. Il est encore jeune, et même un peu insouciant dans sa tête, a décrit un proche de Cabella dans La Provence. C’est sa grande force, mais aussi sa faiblesse. Il joue avant tout pour prendre du plaisir, il ne triche pas. Rémy est loin d’être bête, ce n’est pas quelqu’un d’arrogant, il manque juste de maturité. » Un défaut plutôt gênant pour un joueur qui fête ses 27 ans ce mercredi 8 mars.