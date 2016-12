OM : Le patron d'Aston Villa atomise l'espoir de Marseille pour Amavi !

Ce mardi matin, La Provence faisait part de la grande confiance des dirigeants marseillais dans le dossier Jordan Amavi, le quotidien local affirmant que l'offre de 10ME transmise par l'OM à Aston Villa était proche de rafler la mise. Tout cela en précisant que le joueur et son agent négociaient déjà les conditions du futur contrat d'Amavi à l'Olympique de Marseille.

Mais quelques heures plus tard, réagissant via Twitter à cette information relayée par une supportrice d'Aston Villa, le propriétaire chinois du club de Birmingham a foudroyé cette rumeur. En effet, Tony Xia, le milliardaire qui a racheté l'été dernier la formation reléguée en D2 anglaise a été très clair : « Ne vous inquiétez pas en lisant cela (Ndlr : Les rumeurs de départ à l’OM de Jordan Amavi) ! Je peux vous dire que j’ai refusé une offre de 29,3ME pour Jordan Amavi. Il va continuer à grandir à Aston Villa ». Une mise au point qui a le mérite de mettre un terme aux supputations.

Don't bother reading this. I can tell we have rejected an offer of £25M for @@JordanAmavi He will grow bigger at @AVFCOfficial ! https://t.co/QahCQ1vOgA