OM : Le montant de la prochaine offre pour Payet dévoilé

Dans : OM, Mercato.

Comme pour Lyon avec Manchester United et Memphis Depay, la troisième offre sera-t-elle la bonne pour Marseille avec West Ham pour faire signer Dimitri Payet ?

Ce pourrait en tout cas être la dernière, mais selon la presse anglaise de ce vendredi, les dirigeants olympiens ont pris le temps de la réflexion, et ils vont effectuer une troisième proposition pour recruter l’international français. Le montant de cette offre sera nettement revu à la hausse, puisqu’il devrait atteindre 29 ME, et s’approche de la somme demandée par le club londonien.

Suffisant pour faire craquer les Hammers, qui viennent de répéter ce jeudi qu’ils ne feront aucun cadeau, et ne braderont pas leur meilleur joueur si l’offre ne leur convenait pas ? Pas évident. Toutefois, la situation commence à devenir intenable, alors que la voiture du meneur de jeu a été vandalisée ce jeudi soir, et que Payet n’attend qu’une chose : un accord pour aller rejoindre sa famille qui a déjà pris le chemin du sud de la France.