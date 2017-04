OM : Le Milan AC pourrait gâcher un bon plan brésilien de l’OM

Dans : OM, Mercato, Serie A.

A la recherche de renforts dans presque tous les secteurs, l’OM prépare aussi la venue d’un milieu de terrain axial, dans l’éventualité ou William Vainqueur ne pourrait pas être conservé.

L’un des pistes travaillées par les dirigeants olympiens mène à Luiz Gustavo, milieu défensif expérimenté passé par le Bayern Munich et désormais à Wolfsburg. A 29 ans, l’international brésilien n’est plus aussi impressionnant qu’à son époque bavaroise, mais c’est surtout sa situation contractuelle qui intéresse l’OM. Acheté 17 ME par les Loups, il arrive désormais à un an de la fin de son bail, et n’a toujours pas prolongé.

La possibilité de le faire venir pour une somme proche de 10 ME plait beaucoup à Andoni Zubizarreta, qui apprécie la qualité de passes du Brésilien. Mais selon le Corriere dello Sport, l’OM n’est plus seul sur la piste. En effet, le Milan AC, qui devrait dépenser gros cet été avec son nouveau propriétaire, s’intéresse de près à son cas et pourrait faire une offre capable de mettre tout le monde d’accord. Gustavo, qui rêve de disputer à nouveau des rencontres européennes pour retrouver la Seleçao, ne sait pas encore qui de l’OM ou du Milan pourra lui en offrir cette possibilité, mais cela pourrait bien avoir son importance dans son choix final.