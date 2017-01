OM : Le maillot third 2017-2018 fuite et provoque la révolte

Dans : OM, Ligue 1.

Ce lundi, La Provence dévoile une image de ce qui devrait être le maillot third de l'Olympique de Marseille lors de la saison 2017-2018. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cette tunique fait déjà hurler une large majorité des supporters de l'OM. Car ce maillot est violet, blanc avec des bandes roses. Le responsable d'un grand magasin d'articles de sport qui a vu cette tunique lors d'une présentation privée faite par Adidas, l'équipementier de l'Olympique de Marseille, a dit tout le mal qu'il en pensait. « Les gammes domicile (blanc) et extérieur (bleu) restent classiques, mais le third est à dominante violette avec des liserés roses. Le seul argument présenté a été commercial et concernait la couleur flashy et punchy, pour plaire aux jeunes notamment. On a donc décidé de ne commander aucun article de la gamme third car, pour nous, ce n’est pas l’OM. On est peut-être cons, mais l’OM, c’est bleu et blanc ! », a confié ce commerçant dans le quotidien régional.

Et déjà les réseaux sociaux se sont emparés de cette histoire, notamment via La Vieille Garde, qui regroupe des supporters de l'OM et qui a écrit à Frank McCourt pour stopper tout de suite ce projet bien avancé de troisième maillot violet. Cependant, La Provence affirme que du côté du club phocéen on rappelle que ces couleurs étaient celles du Football Club de Marseille fondé par René Dufaure de Montmirail avant que ce dernier le transforme en Olympique de Marseille en 1899.