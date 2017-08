OM : Le divorce semble consommé entre le Milan et Bacca !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

L’Olympique de Marseille continue de prospecter pour renforcer son attaque au mercato. Dans ce secteur de jeu, Valère Germain est bien seul pour l’heure puisqu’en cas de pépin, c’est sans doute Clinton Njie qui prendrait sa place.

Mais satisfaite de l’ancien buteur de Monaco, la direction olympienne souhaite prendre son temps, ne pas se précipiter afin de ne pas se tromper dans le choix crucial du « grand attaquant » qui va venir renforcer l’effectif phocéen. Courtisé de longue date mais pour l’heure considéré comme un plan B dans l’esprit du duo Zubizarreta-Garcia, Carlos Bacca est au plus mal au Milan AC. Déjà écarté du groupe pour le match aller face à Cracovie en match aller du troisième tour préliminaire de l’Europa League la semaine dernière, l’international colombien a désormais été placé dans un « loft » au Milan AC, en compagnie du défenseur Gabriel Paletta (31 ans) et du milieu de terrain José Sosa (32 ans).

Les trois joueurs ne s’entraînent même plus sous les ordres de Vincenzo Montella, le coach lombard. Un départ est donc plus que jamais à l’étude pour l’ancien buteur du FC Séville, mais l’OM ne souhaite pas dépenser les 20ME réclamés par le Milan AC. Un prêt avec option d’achat serait toujours la solution privilégiée par les décideurs phocéens, qui surveillent également la situation de Wilfried Bony et celle de Moussa Dembélé…