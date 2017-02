OM : Le constat effarant de Bernard Tapie sur Marseille

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Sorti de son silence médiatique ce week-end avant le Clasico OM-PSG, Bernard Tapie a assisté au triomphe du club de la capitale dimanche soir au Vélodrome. Interrogé par France Bleu Provence sur le correction mise par le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, l'ancien président du club phocéen n'a pas fait dans la langue de bois, fidèle à son image.

« Là c’est une humiliation ! Dans un match comme celui-ci, vous devez sortir du terrain à quatre pattes ! Vous avez vu les biathlètes comment ils arrivent à la fin d’une compétition ? Vous pouvez dire ils ont tout donné parce qu’ils ne sont même plus capables de rester debout. L’énergie l’envie, l’enthousiasme, je n’ai rien senti de tout cela du côté de l’OM, je l’ai par contre senti du coté du PSG. Il y avait une équipe amateur pétrifiée de peur. Je n’ai toujours pas compris le schéma de jeu de l’OM dimanche. Tout ce que j’ai compris c’est qu’on a pris une belle gifle dans la gueule et que ça va être dur à cicatriser, voilà. On avait le sentiment, qu’en dehors du fait qu’ils étaient meilleurs, ils en avaient encore plus envie. La différence entre les deux équipes était totale : tactique, technique, mentale. Je n’ai rien compris à ce match », a lancé un Bernard Tapie, qui savait que le PSG était plus fort que Marseille, mais tout de même pas au point de gagner une victoire historique au Vélodrome.