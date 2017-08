OM : Le boss est de retour reconnait un minot

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Simple espoir du club lorsque Steve Mandanda était le dernier rempart de l’OM avant son départ pour Crystal Palace, Maxime Lopez est désormais un titulaire et il a encore montré ses qualités ce jeudi face à Ostende. Le minot n’a pas forcément eu la réussite nécessaire pour trouver l’ouverture, mais si le score est resté à 0-0, c’est aussi parce que Steve Mandanda a montré qu’il était toujours aussi impérial sur sa ligne à plusieurs occasions.

« On aurait aimé gagner ce match. Mais le plus important, c'est qu'on a été très solide défensivement, et la qualification. En deuxième période, on n'a pas réussi à produire le jeu de la première. On a un peu douté, mais on a vite remis le pied sur le ballon. Ils ont eu des petites occasions, mais heureusement que Steve nous sauve », a livré le milieu de terrain, pour qui le gardien olympien s’est clairement rattrapé de sa boulette du match aller, où il s’était fait lober en s’aventurant très loin de son but.