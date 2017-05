OM : Le bel hommage de Thauvin à ce joueur à qui il doit tout

Dans : OM, Ligue 1.

En pleine forme en cette fin de saison, Florian Thauvin est devenu ces dernières semaines l’arme offensive numéro 1 de l’OM.

Auteur d’un triplé à Caen, l’ailier tricolore se lâche totalement, et cela fait des dégâts. Et s’il peut se comporter ainsi, c’est aussi grâce aux efforts monstrueux fournis par Hiroki Sakai dans tout le couloir. Le Japonais attaque, défend, propose et dédouble, sans oublier de fournir Thauvin en ballons. Ce qui ne laisse pas insensible l’ancien bastiais et lillois.

« Pour moi, c'est lui qui fait tout, je n'ai pas honte de le dire. Il attaque, il défend, je suis très heureux de jouer avec lui, j'adore, c'est mon soldat. Je l'ai découvert cette année, c'est un super joueur, quand il faut se sacrifier, il est là. Merci Hiroki, moi aussi je suis fan de toi », a confié « Flotov » dans un Tchat organisé par l’OM avec les internautes. Un bel hommage à un joueur qui ne tire pas la couverture à lui, mais s’impose progressivement comme une valeur sure au sein de l’effectif olympien.