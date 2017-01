OM : Le Barça rôde autour de Maxime Lopez !

Dans : OM, Mercato, Liga.

Très jeune milieu de terrain qui adore le contact avec le ballon, Maxime Lopez explose littéralement à l’OM depuis que Rudi Garcia est arrivé.

Si les Marseillais ont très bien joué le coup en conservant une option pour prolonger son contrat de deux ans dans son bail initial, ce qui laisse sous contrat jusqu’en juin 2019, le danger pourrait rapidement arriver. En effet, Foot Mercato affirme que le FC Barcelone a coché le nom de Maxime Lopez dans la liste des joueurs qu’il surveillait. Le club catalan, dont le réseau en Europe est immense, recherche toujours les meilleurs jeunes joueurs capables de s’intégrer à l’avenir dans le jeu très technique de leur équipe première.

Et comme, depuis quelques années, le champion d’Espagne adore venir lorgner en France, cet intérêt était presque inévitable. Le FC Barcelone, qui cherche à renouveler son milieu de terrain où Busquets, Iniesta et Rakitic ne sont plus aussi dominateurs ou en jambes qu’il y a quelques années, a de quoi faire tourner la tête. Mais l’OM a fait de Maxime Lopez, récemment élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois de décembre, le fer de lance et le symbole de son Champions Project, et ce n’est pas pour le vendre, même très bien, au premier grand club européen qui tape à la porte.