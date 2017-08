OM : Le Barça est « captivé » par Maxime Lopez au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans le creux de la vague depuis le début du championnat après une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez reste un élément fort du onze de départ de Rudi Garcia. D’autant qu’avec l’effectif actuel, peu de joueurs peuvent réellement concurrencer le joueur, qui forme avec Morgan Sanson et Luiz Gustavo un milieu de terrain ultra-technique mais parfois très juste dans l’impact physique.

Quoi qu’il en soit, les belles performances du phocéen de 19 ans ne sont pas passées inaperçues chez les cadors européens. Déjà évoqué comme formation intéressée par Maxime Lopez cet hiver, le FC Barcelone serait toujours aussi fan du joueur. Selon les informations du Mundo Deportivo, Robert Fernandez serait « captivé » par le numéro 27 de l’OM. Le directeur sportif du Barça, proche de conclure l’arrivée de Jean-Michaël Seri dans ce secteur de jeu, apprécierait particulièrement le style de jeu de Maxime Lopez, qu’il jugerait compatible avec celui du club catalan. Suivi depuis plus d’un an par le Barça, le joueur pourrait faire l’objet d’une offre du récent deuxième de Liga dans les prochains jours du mercato, ou plus probablement l’été prochain. Une chose est sûre, les scouts espagnols n’ont pas fini de garnir les tribunes du Stade Vélodrome cette saison en Ligue 1 et en Europa League…