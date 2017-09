OM : Le Barça avance déjà sur Maxime Lopez

Dans : OM, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone a vécu un marché des transferts très compliqué. Le club catalan a non seulement perdu une tête d’affiche (Neymar) alors que ce n’était pas du tout prévu au programme, mais a en plus échoué dans plusieurs gros dossiers pour des arrivées prestigieuses, et notamment pour Verratti (PSG) et Coutinho (Liverpool). Le président Bartomeu est dans la ligne de mire et il va désormais devoir prier pour que la formation de Valverde réponde présent sur le terrain, sans quoi il devra quasiment inévitablement prendre la porte. Pour éviter de tels affronts l’été prochain, le Barça a visiblement décidé de prendre les devants.

Ainsi, El Mundo Deportivo annonce que des contacts ont déjà été pris avec l’entourage de Maxime Lopez, pour discuter d’un transfert lors de l’été 2018. Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là, mais la jeunesse, l’activité et la technique de l’international espoir tricolore font rêver les dirigeants catalans, qui voient en lui un éventuel successeur de Xavi, distributeur infatigable de ballons lors des grandes années du Barça. Selon le journal espagnol, le retour de la part du clan Lopez serait très positif, et permettrait de mettre sur place les bases d’un transfert dans un peu moins d’un an.