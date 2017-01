OM : Lassana Diarra et l'OM, ça commence à disjoncter

Dans : OM, Mercato.

Il n'a échappé à personne que Lassana Diarra ne sera pas du voyage qu'effectuera l'Olympique de Marseille ce dimanche à Toulouse en Coupe de France. Il s'agit là d'un choix fort de Rudi Garcia, puisque le milieu de terrain était apte pour ce premier match de l'OM en 2017. Forcément, tout le monde pense au mercato et à cette volonté plus ou moins assumée de Lassana Diarra de quitter le club phocéen afin de trouver une équipe capable de lui permettre de payer sa fameuse amende de 10ME.

Mais, selon L'Equipe, ce sujet est devenu réellement problématique et aurait fait perdre ses repères à Diarra. En effet, le joueur marseillais ne ferait plus confiance à personne, notamment aux dirigeants de l'OM, et a décidé de tout contrôler avec son frère, prenant même soin de changer de numéro de téléphone afin de ne pas avoir à répondre à des agents évidemment intéressés par une éventuelle opération. Le quotidien sportif affirme que Lassana Diarra attend la toute fin du mercato d'hiver avant d'éventuellement se décider à partir dans un championnat plus rémunérateur que la Ligue 1. En attendant, le meneur de jeu risque bien de se morfondre sur le banc de touche, d'autant plus qu'à priori il n'aimerait pas non plus entendre les supporters de l'Olympique de Marseille lui reprocher son attitude. Vivement le 1er février pour tout le monde...