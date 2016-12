OM : Lassana Diarra cette fois vraiment sur le départ au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Plombée par la fameuse et énorme amende de 10ME que le joueur de l'OM doit au Lokomotiv Moscou, la carrière de Lassana Diarra devrait prendre un nouveau tournant dans les prochaines semaines. En effet, selon La Provence, le milieu de terrain international de l'Olympique de Marseille va très vraisemblablement profiter du mercato d'hiver pour quitter l'OM et rejoindre un club qui lui permettra de régler cette colossale addition, mais également se relancer sportivement.

Car si la première saison avait été brillante pour Lassana Diarra à Marseille, lui permettant même de faire son retour en équipe de France, il n'en va pas de même ces six derniers mois. « Diminué physiquement (blessures au genou, au dos, aux adducteurs), préoccupé psychologiquement par son amende, l’ancien Madrilène a vécu une année 2016 extrêmement compliquée marquée par son forfait à l’Euro et les nombreuses critiques essuyées depuis l’été. Aujourd’hui, il a surtout envie de se relancer et de retrouver le niveau qui était le sien lorsqu’il a repris avec l’OM, fin août 2015, après seize mois sans jouer. Sous le maillot marseillais, cela paraît désormais compliqué », écrivent nos confrères, qui estiment que les offres venues d'Italie et de Chine pourraient convenir à Lassana Diarra et sceller son départ de l'Olympique de Marseille dès l'ouverture du mercato d'hiver.