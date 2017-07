OM : La vraie raison de la colère de Rami c'est 600.000 euros !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après l'officialisation de son transfert à l'Olympique de Marseille, Adil Rami n'a pas caché sa rage à l'encontre des dirigeants du FC Séville via son compte Instagram. « La direction de Séville a très mal fait les choses en fin de négociations. C'est honteux, mais c'est le football », a lancé le défenseur français, visiblement furieux, mais qui n’avait rien dit de plus sur les raisons de sa colère. Ce dimanche, on connaît désormais les motifs de ce coup de sang d'Adil Rami, et bien entendu il s'agit d'une affaire d'argent.

Car depuis deux ans, et sa signature au FC Séville en provenance du Milan AC, le défenseur international français avait une clause contractuelle qui prévoyait qu'il toucherait une prime de 10% sur le montant de son transfert suivant. Et comme l'Olympique de Marseille a payé 6ME pour le faire venir d'Espagne, Adil Rami s'attendait à prendre un petit chèque de 600.000 euros. Sauf que pour accepter de le vendre à l'OM, Séville a demandé au joueur de finalement renoncer à ce bonus explique L'Equipe. Après de longues et âpres discussions, ce qui explique probablement la durée de la finalisation des négociations, Adil Rami a accepté de renoncer à cette clause. Mais forcément il n'a pas digéré cette histoire...