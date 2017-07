OM : La vente des abonnements n'a pas cassé la barraque

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille avait prévu une vente des abonnements sur le seul mois de juin, histoire de motiver les supporters à rapidement acheter les places pour la saison, comptant sur l'engouement autour du club phocéen. Puis la direction de l'OM avait ajouté deux semaines à cette période initiale, et désormais il semble que de nouveau les abonnements seront en vente durant le mois d'août. Si Jacques-Henri Eyraud a changé ses plans sur ce sujet très important sur le plan commercial, c'est que les ventes ont été loin d'atteindre le niveau espéré par les dirigeants de l'OM. Car pour l'instant, l'Olympique de Marseille compte 27.700 abonnés, ce qui est nettement plus que les 20.200 de l'an dernier, mais bien loin du record de 42.000 abonnés comme l'explique L'Equipe.

Le président de l'Olympique de Marseille se montre évidemment satisfait de ce résultat, mais du côté des associations de supporters, le bilan est nettement plus mitigé. Les Winners ont vendu 90% de leurs places, mais les Yankees n'en sont qu'à 50% et les Dodgers à 60%. Et si certains responsables des groupes estiment que les choses iront mieux l'an prochain, si l'OM se qualifie en Ligue des champions, d'autres estiment que « le mercato est solide et cohérent, mais il ne fait pas rêver ». Un peu de patience est donc demandé, et si les résultats sont à la hauteur des attentes, alors le Vélodrome retrouvera ses abonnés. Mais du côté des supporters, on digère visiblement encore mal les sales années de l'ère MLD, la confiance reviendra avec le temps.