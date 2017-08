OM : La Turquie plutôt que l'OM au mercato, Sissoko a tranché

Il reste un mois de mercato aux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour renforcer l’effectif à la disposition de Rudi Garcia. La prestation face à Ostende en Europa League jeudi dernier (4-2) a montré le potentiel offensif de l’équipe olympienne. Ce match a également montré certaines limites, notamment dans la consistance du milieu de terrain et la solidité de la défense. Dans l’optique de renforcer ses fondations, l’OM semblait intéressé par le profil de Moussa Sissoko (27 ans), qui vient de vivre une saison blanche à Tottenham.

Le joueur ayant des émoluments conséquents en Angleterre et les Spurs ne souhaitant pas brader l’international français, Marseille semblait davantage intéressé par un prêt avec option d’achat que par un transfert sec. Une solution qui aurait pu convenir à Tottenham. Mais visiblement, ce n’est pas l’OM qui va raflé la mise dans ce dossier. Selon les informations du journaliste anglais Ricky Sacks, un accord a été trouvé entre Tottenham et Trabzonspor pour un prêt avec obligation d’achat de l’ancien joueur de Toulouse. Le montant de cette option d'achat n'a pas encore filtré. A un an de la Coupe du Monde, ce choix de carrière a de quoi laisser songeur…

Exclusive: Moussa Sissoko is set to join Turkish side Trabzonspur on a loan deal with an ‘obligation to buy the player. [Gunebakis]#THFC pic.twitter.com/4d9fCXdiW5