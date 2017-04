OM : La rumeur Giroud tombe déjà à l’eau

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Ce vendredi, la possible venue d’Olivier Giroud à l’Olympique de Marseille a été évoquée par France Football, qui annonçait des contacts téléphoniques entre le joueur et son entourage d’un côté, et Rudi Garcia et les dirigeants de l’OM de l’autre.

De quoi entretenir l’idée d’un nouveau retour d’un international français sur le Vieux Port, après Payet et Evra, alors que les noms de Cabaye et Koscielny ont aussi été évoqués dernièrement. Mais en à peine quelques heures, ce bruit de couloir s’est évaporé, puisque RMC assure qu’il n’y a absolument aucun contact entre les deux camps.

Des informations qui proviennent de l’agent d’Olivier Giroud, Michael Manuello, et qui corrobore les propos déjà tenus récemment par l’avant-centre d’Arsenal. A savoir qu’un départ du club londonien, où il a récemment prolongé, n’était pas prévu pour cet été, même si un éventuel changement d’entraineur pourrait tout de même bouleverser bien des choses à Arsenal. Mais à l’heure actuelle, Olivier Giroud est encore très loin de penser à un retour en France.