OM : Le prix hallucinant pour l'achat à 100 % de Mitroglou

Dans : OM, Mercato.

Seul le temps pourra dire si l’OM a fait une bonne affaire en allongeant 15 ME pour recruter Kostas Mitroglou. De prime abord, cela fait déjà cher pour l’attaquant grec qui n’est pas forcément un buteur européen de premier plan, même s’il sort de plusieurs bonnes saisons avec le Benfica Lisbonne. Mais l’ancien de l’Olympiakos a 29 ans, et vient de signer un contrat longue durée avec l’OM. Résultat, les possibilités de le revendre avec une plus-value à la clé sont quasiment nulles. Surtout que le club provençal n’a récupéré que 50 % des droits du joueur dans cette transaction.

Comme le raconte L’Equipe, si jamais l’OM avait pour ambition de posséder le joueur à 100 % et d’éviter ainsi de ne toucher que 50 % d’une possible future vente, il en coûterait 12,5 ME de plus à la formation provençale. Une somme copieuse qui ferait monter le prix total du transfert à 27,5 ME. Un scénario qui paraît hautement improbable, mais les dirigeants phocéens n’ont probablement pas eu beaucoup le choix au moment de conclure l’affaire, lors de la dernière journée du marché des transferts. Et le Benfica a aussi bien négocié le départ de son buteur, puisque le club portugais n’y perdrait pas au change si jamais Mitroglou devait empiler les buts au Vélodrome, et être bien revendu plus tard.