OM : La première étonnante concession de Rudi Garcia en vue du mercato

Dans : OM, Mercato.

Il y a quelques semaines, les supporters olympiens étaient tellement dans le dur que seule la perspective de recruter des joueurs au mercato leur redonnait un peu d’espoir.

Mais désormais, la trêve arrive presque au mauvais moment pour des Marseillais qui se remettent à gagner, avec le moral, l’envie et des joueurs offensifs enfin décisifs. Il n’empêche, le mercato arrive et Rudi Garcia a confirmé que son club allait bouger. Notamment pour le fameux renfort au poste d’arrière gauche, où ce sont des centraux qui alignent les rencontres, de manière correcte, a tenu à souligner Rudi Garcia. Au point de renoncer à faire venir un joueur à ce poste ? Le technicien français l'a évoqué pour la première fois à demi-mots.

« On ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce sera soit des opportunités pour construire un OM futur, ou alors un mercato de réparation. On peut en parler mais Henri Bedimo sera à la CAN... Il nous faudrait un latéral gauche. On a vu tout de même que Rekik et Hubocan étaient bons à ce poste. A droite, on a un côté fort, ça serait bien de l'avoir à gauche aussi. Si on trouve, c'est bien mais sinon on a démontré qu'on était capable de bien faire sans », a tout de même confié de manière assez surprenante le nouvel entraineur de l’OM, qui ne verrait visiblement pas comme un énorme handicap de faire la suite de la saison sans renfort au poste d'arrière gauche.