OM : La place de Germain ? Garcia attend la fin du mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Suite à son transfert estival de Monaco à Marseille, Valère Germain se lance dans une nouvelle aventure, mais pour l'instant, il ne sait pas trop où celle-ci va le mener...

Ce n'est pas nouveau, mais le club phocéen espère bel et bien recruter un attaquant de classe mondiale cet été pour valoriser encore un peu plus son Champions Project. Quand celui-ci débarquera au Velodrome, quelle sera la place de Valère Germain à la pointe de l'attaque de Marseille ? Première recrue estivale de l'OM, l'attaquant de 27 ans vient dans son club de cœur pour franchir un palier. Mais pour l'instant, et malgré le fait qu'il ait discuté tactique avec Rudi Garcia à son arrivée, l'ancien joueur de Monaco ne sait pas encore quel sera son rôle au sein de l'effectif marseillais.

« On a discuté, mais ce sera à lui de définir le système. Ce n'est pas à moi de parler de tactique. J'ai déjà joué à deux attaquants et seul devant. À Nice, je jouais avec Hatem Ben Arfa, qui est plus un numéro dix. Ça ne me dérange pas, je suis prêt à jouer seul devant, à deux. Je donnerai tout pour marquer le plus de buts possible et, collectivement, réussir une encore meilleure saison que l'année passée. Je suis très content d'être à l'OM. Je vais encore énormément progresser. Je suis persuadé qu'on va faire une très belle saison, parce qu'il y a beaucoup de qualités dans ce groupe et ce club le mérite », a lancé, sur RMC, Germain, qui promet donc de s'adapter à tout alors que Rudi Garcia est un adepte d'un système à un seul attaquant. Malgré cela, Germain reste ambitieux pour que son premier véritable départ de Monaco soit une réussite.