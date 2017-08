OM : La destination de Beauvue se précise au mercato

Dans : OM, Rennes, Mercato, Liga.

Qui sera le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille ? Ces dernières heures, de drôles de noms sont sortis du chapeau, le dernier en date étant celui de Claudio Beauvue. Flop à Lyon, le joueur est actuellement dans un sacré bourbier au Celta Vigo, où il n’a visiblement pas la confiance du staff technique du club espagnol puisqu’il a clairement été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants.

C’est peu dire que cette rumeur a surpris du côté des supporters phocéens, qui s’attendent forcément à un joueur d’un tout autre standing pour épauler Valère Germain. Qu’ils soient rassurés : l’ancien buteur de Guingamp devrait rebondir en Espagne, à Léganès. C’est du moins ce qu’annonce Atlantico, média spécialisé dans l’actualité du Celta Vigo. Mardi, Rennes avait également été cité comme prétendant à la signature de l’ancien joueur de Châteauroux. Force est de constater que tout cela ressemblait à une rumeur d’agent afin d’accélérer ou débloquer les négociations avec Léganès. Les supporters olympiens et rennais peuvent respirer et rêver plus grand dans cette dernière ligne droite du mercato.