OM : La Commanderie bientôt abandonnée par l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce vendredi, le président de l'Olympique de Marseille et le maire de Marseille avaient rendez-vous afin de signer la convention qui lie désormais, et pour les trois prochaines saisons, les deux partenaires pour l'utilisation par l'OM du Vélodrome. A cette occasion, Jacques-Henri Eyraud a annoncé que le club phocéen se mettait en quête d'un nouveau terrain afin de déménager le centre d'entraînement, la Commanderie n'étant plus réellement adaptée aux besoins de l'Olympique de Marseille.

« La vision qui est la nôtre, avec Franck McCourt, c’est de réfléchir à l’OM dans 10 ans, et donc d’essayer de trouver un lieu qui permettrait de réunir le pôle professionnel et la formation (…) Les grands campus des principaux clubs européens ont une unité de lieu qui permet de créer de la flexibilité dans le travail au quotidien, et des passerelles entre professionnel et formation. La Commanderie est un magnifique écrin, mais c’est un endroit géographiquement un peu limité pour optimiser les conditions d’entraînements » a expliqué le président de l’Olympique de Marseille, qui a d’ores et déjà obtenu que les jeunes et l’équipe féminine s’entraînent ailleurs qu’au centre Robert Louis-Dreyfus en attendant que l’OM déménage. D'autre part, Jean-Claude Gaudin a annoncé qu'il avait demandé à Arema, qui exploite le stade, de discuter avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille afin d'étudier la possibilité d'une gestion commune du Vélodrome.