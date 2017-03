OM : La combine de Marseille pour attirer ce cher Evra

Dans : OM, Mercato.

Même s’il dispose des moyens mis à disposition par Frank McCourt, le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud ne compte pas faire des folies en matière de salaire.

Si l’on excepte le cas Dimitri Payet, considéré comme un joueur de classe mondiale, et donc rémunéré à hauteur de 7 M€ par an, le club phocéen n’a pas pris trop de risques cet hiver. Illustration avec le dossier Patrice Evra que l’OM a su convaincre grâce à une astuce fiscale. En effet, le latéral gauche de 35 ans profite du statut d’impatrié pour augmenter son salaire net (5 M€).

« Ce régime permet aux joueurs et entraîneurs d’exonérer leur impôt sur le revenu jusqu’à 50% de leur rémunération globale perçue de leurs activités exercées en France et à l’étranger mais à certaines conditions, a expliqué le commissaire aux comptes, Pierre-Arnaud Rollin, à France Football. Le joueur ne doit par exemple pas avoir été résident fiscal en France de façon ininterrompue pendant cinq ans. » Et comme l’international tricolore avait quitté Monaco pour Manchester United en 2006… En revanche, Payet, parti de Marseille en 2015, n'a pas pu en profiter.