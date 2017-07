OM : La chaîne OM-TV menacée de disparition ?

Dans : OM, Ligue 1.

Tisane ou pas, les supporters de l'Olympique de Marseille regardent le mercato avec délectation, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ayant l'intention de muscler l'OM durant cette période estivale. Mais si en façade, le club phocéen recrute, dans les coulisses une première charrette de 25 salariés se prépare, sous forme de départs volontaires, dont la moitié concerne les médias de l'Olympique de Marseille.

Et selon La Provence, la question de l'avenir d'OM-TV se pose désormais ouvertement. Car Canal+, qui diffuse la chaine marseillaise sur son offre Canalsat Sport en payant auparavant 1,4ME par saison, verse par désormais 400.000 euros. Forcément, l'Olympique de Marseille n'a pas vocation de financer à perte un tel média. Et surtout du côté des nouveaux dirigeants de l'OM on ne serait pas convaincu de l'intérêt d'avoir une chaîne télé dédiée dont l'audience serait confidentielle. Car l'idée serait de miser énormément, et donc recruter, sur les réseaux sociaux, plutôt que sur la télévision et même le site web dont les effectifs sont en cours de réduction drastique. Autres temps, autres moeurs...