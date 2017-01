OM : La banderole sans pitié des fans à l’encontre de Didier Drogba

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters marseillais n’ont pas du tout apprécié l’appel du pied de Didier Drogba, actuellement sans contrat, et qui a récemment déclaré qu’il rêvait encore de rejouer pour l’OM. Ce n’est plus la peine d’en parler selon les fans olympiens présents ce dimanche au Stade Vélodrome, et qui ont fait passer un message très clair à l’attaquant ivoirien : « Drogba, arrête de nous dire que tu aimes l’OM. Tu gagnes en un mois ce que nous n’aurons jamais en une vie. Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine », ont balancé les supporters marseillais, lassés par cette rumeur qui traine depuis 10 ans.