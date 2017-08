OM : Marseille est prévenu sur le tarif de cette piste offensive !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La quête de l’attaquant est loin d’être terminée à l’Olympique de Marseille au mercato, même si dimanche soir on a vu que l'OM avait de quoi flamber sur son banc de touche. En effet, le club phocéen n’a toujours pas trouvé de joueur capable de concurrencer Valère Germain. Comme indiqué par le journal L’Equipe, l’OM s’intéresse toujours à Stevan Jovetic, mais l’Inter Milan est intransigeant. Du coup, d’autres pistes considérées comme des plans B pourraient être réactivées. Celle menant à Wilfried Bony (Manchester City) notamment…

L’international ivoirien n’entre plus dans les plans de Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol privilégie des joueurs plus rapides comme Sergio Agüero, Gabriel Jesus ou encore Kylian Mbappé, toujours courtisé par les citizens. Ainsi, un départ de Wilfried Bony est plus qu’envisageable. Et selon les informations de SFR Sport, la somme réclamée par Manchester City pourrait être abordable pour l’Olympique de Marseille puisque le troisième de la dernière Premier League souhaite récupérer 14ME contre le joueur prêté à Stoke City la saison passée. Reste désormais à savoir si l’OM va bouger, tandis que Besiktas et Swansea sont également sur les rangs.