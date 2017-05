OM : L'arbitrage de Turpin a excédé Payet contre Bordeaux

Dans : OM, Bordeaux, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux ont fait match nul (1-1) et cela arrange plutôt le club phocéen, toujours cinquième de Ligue 1 à une journée de la fin. Malgré cela, les partenaires de Bafétimbi Gomis ont du mal à digérer le but encaissé par Diego Rolan dès l’entame du match, alors que l’arbitre assistant avait signalé une faute et que l’arbitre n’a finalement pas sifflé, laissant le jeu se poursuivre tandis que les joueurs de Rudi Garcia s’étaient clairement arrêtés de jouer. Après la rencontre, Dimitri Payet a poussé un petit coup de gueule envers le trio arbitral, se faisant le porte-parole de tout le groupe olympien.

« On doit repartir avec la victoire, on a eu les occasions qu’il fallait pour. Sur le but, un lève le drapeau, l’autre ne siffle pas. Il faudrait peut-être qu’ils se mettent déjà d’accord entre eux. C’est impossible de se tromper à ce point dans un match aussi important. On a eu le mérite de revenir au score, c’est déjà ça. On est contents d’être toujours devant Bordeaux ce dimanche, et par rapport à ce qui s’est passé en première mi-temps, on a eu du mérite de revenir » a expliqué l’international français en zone mixte après le match, bien conscient que l’OM aurait pu valider définitivement sa cinquième place dimanche en cas de victoire à Bordeaux. Il faudra donc attendre la dernière journée, qui verra Marseille accueillir Bastia… sans l’ancien joueur de West Ham.