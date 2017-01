OM : L'agent de Ntep, Delort et Gignac fait taire les rumeurs

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Samedi, le quotidien L'Equipe révélait qu'à la demande de Frank McCourt le staff de l'Olympique de Marseille avait dressé une liste noire des agents qui ne devaient plus travailler avec le club phocéen compte tenu des soucis connus dans le passé lors de différents transferts. Et notre confrère avait indiqué qu'il serait intéressant de voir si l'OM faisait affaire lors de ce mercato d'hiver avec Jean-Christophe Cano et Christophe D’Amico censés être les représentants de joueurs tels que Paul-Georges Ntep, Andy Delort et André-Pierre Gignac, des noms souvent cités du côté de Marseille.

Mais ce dimanche, Jean-Christophe Cano a tenu à remettre les pendules à l'heure. « S'il a pu intervenir dans le transfert d'André-Pierre Gignac à l'OM, Christophe d'Amico n'est en aucune façon partie prenante dans les dossiers Paul-Georges Ntep et Andy Delort, que je gère seul. Ces dernières années, hormis avec Gignac, on ne peut pas dire que j'ai placé beaucoup de joueurs à l'OM et je pense que ce sera encore le cas dans le futur », a indiqué l’agent, histoire que les choses soient très claires pour tout le monde.