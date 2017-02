OM : Kyril Louis-Dreyfus débarque au Vélodrome pour OM-PSG

Dans : OM, Ligue 1.

Margarita Louis-Dreyfus a beau avoir vendu l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, elle a toutefois conservé 5% des parts dans le capital du club afin de faire plaisir à son fils, Kyril. Ce dernier est, on le sait, un fervent supporter de l'OM à qui on avait même prêté l'intention de prendre un jour les commandes du club phocéen. Et KLD n'a pas tourné la page, malgré le départ de MLD, et les quolibets qui ont accompagné la fin de son règne. C'est ainsi que Kyril Louis-Dreyfus fera le déplacement jusqu'au Vélodrome dimanche afin d'assister à la rencontre OM-PSG annonce La Provence.

Et le jeune garçon semble ne pas vouloir faire le voyage jusqu'à Marseille juste pour ce Clasico, puisque se présence semble également confirmée pour le 8e de finale de Coupe de France entre l'OM et l'AS Monaco prévu mercredi prochain toujours au Vélodrome. Une passion pour l'Olympique de Marseille qu'il a toujours assumé comme il le confiant l'an dernier, alors que la vente du club était évoquée. « Avant d’être le fils de la propriétaire, je suis supporter. Ça veut dire que le club a toujours été prioritaire sur tout le reste pour moi. Aujourd’hui, s’il y a des investisseurs qui peuvent être plus bénéfiques à l’OM que ma mère, je l’encouragerais », avait affirmé KLD. Il tient ses promesses.