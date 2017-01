OM : Kondogbia éjecté de l'Inter, Marseille sur les rangs

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Visiblement à la recherche de joueurs français de haut niveau qui évoluent à l’étranger, l’Olympique de Marseille a déjà sondé de nombreux éléments comme Dimitri Payet, Morgan Schneiderlin, Steve Mandanda ou Mathieu Debuchy.

Des critères qui correspondent à la situation de Geoffrey Kondogbia. Depuis qu’il a quitté Monaco, le milieu de terrain ne parvient pas à s’imposer réellement à l’Inter Milan. Et la dernière information en date à son sujet ternit clairement son avenir. En effet, selon Calcio Mercato, le club lombard a informé son joueur qu’il était désormais placé sur la liste des transferts, et se devait de trouver un club pour la suite de la saison.

Le média italien annonce que Chelsea, Liverpool, Marseille et des clubs chinois se sont renseignés à son sujet ces derniers jours. Acheté 40 ME à l'AS Monaco lors de l'été 2015, il vaudrait désormais 30 ME. L’envie de l’OM est connue de longue date, mais fin décembre, l’ancien sévillan avait annoncé qu’il préférait rester à l’Inter Milan, ou bien rejoindre une formation de Premier League. Reste à savoir si cette volonté est identique maintenant qu’il est poussé vers la sortie, mais nul doute que les dirigeants olympiens vont quand même être attentif au développement de cette affaire.