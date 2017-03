OM : Kanté préférait Marseille à Leicester, l'OM a été radin

Dans : OM, Mercato, SMC.

Infatigable à la récupération, N’Golo Kanté (25 ans) s’est vite rendu indispensable à Chelsea. Tout comme il l’était à Leicester City et à Caen.

Car au SMC, le milieu défensif impressionnait déjà ses coéquipiers en Ligue 2. C’était notamment le cas d’Alexandre Raineau, toujours marqué par les exploits de l’international tricolore dont les qualités physiques ne datent pas d’hier.

« Quand on le voit débuter les deux premiers matchs de la saison avec le rythme qu'il met... Il est devant, il est derrière... C'est phénoménal, a lâché le défenseur de Châteauroux sur SFR Sport. Même à l'entraînement, quand tu l'as en face de toi, tu te dis : "mais comment je vais le passer ?" Je me souviens d'un jour. Il arrive vers moi, je fais une feinte, je lui mets un petit pont et je me dis : "tranquille, je suis passé." Mais il revient tout le temps ! Il s'était tourné avant moi, il avait pris le ballon alors que moi je pensais déjà à faire la passe ou autre chose. Je me suis dis : "c'est pas possible, c'est un extraterrestre, c'est Flash !" Les appuis qu'il a, c'est extraordinaire. »

L’offre de l’OM était insuffisante

Du coup, le départ de Kanté était inévitable à l’été 2015. Le natif de Paris avait alors rejoint Leicester dont l’offre de 8 M€ avait fait la différence malgré la préférence du joueur. « Il ne voulait pas partir à Leicester, a révélé Raineau. Il voulait aller à l'OM, mais le club ne faisait pas la même proposition financière pour le transfert. Donc Caen a dit non. Mais lui, il voulait y aller, il voulait rester en France en tout cas. » Seulement prêt à miser 5 M€, le club phocéen était passé à côté d’un énorme coup !