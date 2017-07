OM : Kalinic plutôt que Bacca pour l'OM au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il y a seulement quelques jours, la venue de Carlos Bacca à l'Olympique de Marseille semblait être en bonne voie, certains étant même persuadés que l'attaquant du Milan AC allait venir dans la cité phocéenne cette semaine afin de passer sa visite médicale. Mais, c'est dans un premier temps l'agent du joueur qui a calmé tout le monde, en prévenant que le dossier n'était pas aussi avancé que cela. Et ce vendredi, L'Equipe passe la deuxième couche en affirmant que du côté de l'OM l'attaquant international colombien est loin d'être le joueur tant recherché lors de ce mercato.

Plutôt que Carlos Bacca, les dirigeants de l'Olympique de Marseille pensent plutôt à Nikola Kalinic, l'attaquant international croate de la Fiorentina. Mais de son côté, ce dernier rêve plus de signer au Milan AC qu'à l'OM, et la Viola négocie activement avec le club lombard, en espérant récupérer 25ME et quelques joueurs en prêt. Le dossier de l'attaquant est donc loin d'être réglé, même si en attendant, on l'a vu jeudi soir, Marseille peut compter sur un Valère Germain efficace et en grande forme.