OM : José Anigo a trouvé un nouveau projet

Alors qu'il n'a plus entraîné depuis son départ de l’Espérance de Tunis en 2015, José Anigo est en passe de retrouver un banc de touche. Selon le site SDNA, l'ancien dirigeant de l'OM devrait effectivement s'engager avec le Levadiakos au cours des prochaines heures. Après des passages à Marseille et en Afrique, le coach de 56 ans s'apprête donc à découvrir le championnat grec, au sein d'un club de bas de tableau puisque le Levadiakos a terminé premier non relégable la saison dernière...