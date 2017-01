OM : « J'irai jusqu'à la mort pour ce club », Sanson commence fort

Dans : OM, Mercato.

Officiellement présenté à la presse ce mercredi en début de soirée, Morgan Sanson a livré son premier ressenti sur son arrivée hivernale au sein de l'Olympique de Marseille.

Cette fois, c'est fait, Morgan Sanson est bel et bien la première recrue marseillaise de l'ère McCourt. Après avoir passé sa visite médicale dans la cité phocéenne mercredi, le milieu de terrain de 22 ans a paraphé un contrat de quatre ans et demi avec Marseille. Aux côtés du président Eyraud et du directeur sportif Andoni Zubizarreta, le nouveau numéro 8 olympien est revenu sur son transfert du MHSC à l'OM, estimé à 12 millions d'euros.

« C'est une très grande fierté d'être recruté par l'OM. Mais maintenant c'est le terrain qui va parler. J'ai déjà dès affinités avec Samba, Cabella et Thauvin que je connaissais avant. Je joue au milieu, c'est là où je prends le plus de plaisir. Me mettre sur le côté, ça ne serait pas me rendre service. Avec l'OM Champions Projet, il y a des ambitions élevées, moi aussi j'en ai, c'est pour ça que je suis venu. L'OM c'est un nouveau cap pour moi. Ce n'est pas pareil que Montpellier. Il faudra que je mouille de maillot déjà. Quand j'ai un écusson sur le maillot, je le respecte. J'irai jusqu'à la mort pour ce club, comme je l'ai fait pour MHSC. Le discours du coach a été primordial. J'ai eu un bon feeling avec Rudi, ça a beaucoup joué dans ma décision », a déclaré, en conférence de presse, Sanson, qui arrive donc à Marseille avec de grandes ambitions... en totale adéquation avec sa nouvelle direction.