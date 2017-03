OM : Ils sont tous fans de Florian Thauvin !

Dans : OM, Ligue 1.

Un but et trois passes décisives, le bilan de Florian Thauvin à l'occasion du match Lorient-OM a été énorme et il confirme que le joueur phocéen revient à son meilleur niveau. Et du côté des coéquipiers de Florian Thauvin, on avoue être épaté par les qualités du milieu offensif de l'OM. C'est par exemple le cas de Rolando, qui propulse d'ores et déjà Florian Thauvin en équipe de France. « Flo a de grosses qualités, on le connaît bien (…) Il a marqué huit buts cette saison, pour un ailier c’est déjà beaucoup! J’espère que dans quelque temps, je le regarderai en équipe de France », explique, dans La Provence, le défenseur de l’Olympique de Marseille.

Autre joueur à vanter les mérites de Florian Thauvin, Frank Anguissa, qui lui aussi se régale d'évoluer avec un tel coéquipier. « On sait tous de quoi il est capable. C’est un grand joueur. Des joueurs comme lui, on n’en voit pas beaucoup. Tous les jours, il nous montre qu’on a raison de croire en lui. Il travaille beaucoup, c’est un vrai compétiteur. Grâce à lui, on a gagné », constate le milieu défensif phocéen, qui espère que cela va continuer histoire de permettre à l'OM de finir la saison en boulet de canon.