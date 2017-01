OM : Il n'y arrive pas à Marseille, et va faire ses valises

Plombé par des pépins physiques qui ont gâché son année 2016, Romain Alessandrini ne doit pas regretter d'avoir changé d'année. Mais pour l'ancien rennais, la réalité est cruelle à l'Olympique de Marseille, il est désormais évident que Rudi Garcia va mise sur d'autres joueurs que lui, d'autant que son contrat s'achève dans 18 mois et il est hautement improbable qu'une prolongation lui soit proposée. Autrement dit, le mercato d'hiver pourrait bien permettre à Romain Alessandrini d'essayer de se relancer durablement dans un autre club que l'OM.

C'est l'hypothèse qu'avance ce dimanche La Provence. « Un départ est étudié de très près pour celui qui vit des moments difficiles. Entre une blessure au pied tenace et un retour à la compétition difficile, le Marseillais n’a disputé que 237 minutes de jeu en cette première partie de saison. L’été dernier, il avait envisagé de changer d’air. En vain », rappelle le quotidien régional, qui ne voit donc pas Romain Alessandrini s'éterniser du côté du Vieux Port. Reste à trouver un point de chute qui conviendra au milieu offensif de l'OM, qui deux ans et demi après sa signature en provenance de Rennes n'aura pas réussi à faire sa place au sein du club de sa ville natale. Et ce n'est pas le premier...