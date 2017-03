OM : Il n'y a plus aucun point à perdre prévient Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après la victoire 3-0 face à Angers : « On a fait une bonne partie, on a bien géré tactiquement. Mais on a trop laissé frapper Angers. On peut marquer à tout moment, j’ai bien aimé le travail défensif de mes excentrés. Il va falloir solutionner le problème de plus sortir sur le porteur de balle. Je ne veux pas qu’ils se relâchent. Quand on peut saisir une opportunité comme ce soir il faut le faire, on est 5e, on verra si on le reste »