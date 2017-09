OM : « I love this game », le Stade Rennais se paye Evra

Dans : OM, Mercato, Rennes.

Très mal placé en championnat avant le déplacement à Marseille, le Stade Rennais semblait surtout être une victime de choix pour un OM revanchard. D’ailleurs, avant la rencontre, Patrice Evra avait annoncé la couleur, expliquant qu’il avait hâte de retrouver le championnat et de récupérer ainsi le chemin de la victoire. Une présomption que le club breton a fait payer au latéral français dans un message chambreur, le Stade Rennais reprenant le « I Love This Game » (j’adore ce jeu) chère à la NBA, et que Patrice Evra utilise pour ponctuer ses apparitions de plus en plus régulières sur les réseaux sociaux.