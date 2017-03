OM : Héroïque et recordman, Pelé la joue modeste

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a-t-il vraiment besoin d’un gardien de renom ? Après le match nul à Lille (0-0) vendredi, les dirigeants olympiens vont peut-être se poser la question.

Car le club phocéen peut remercier Yohann Pelé pour le point obtenu au stade Pierre-Mauroy. Déjà inspiré contre Angers (3-0) la semaine dernière, le portier marseillais a été héroïque lorsqu’il a dévié la tête d’Eder à bout portant d’une superbe claquette. Et au passage, l’ancien Sochalien en profite pour réaliser son 14e « clean sheet » en championnat cette saison, un record en Europe ! Pas de quoi sauter au plafond pour Pelé.

« Cela va assez vite, c'est un arrêt réflexe, a raconté le gardien de l’OM. Cela nous permet de ne pas prendre de but. On pouvait même espérer gagner à la fin avec cette succession de coups de pied arrêtés. On a eu une équipe solidaire à défaut de jouer comme d'habitude. Lille nous a bien pressés. Mais c'est bien, cela prouve qu'on sait mettre le bleu de chauffe et se battre les uns pour les autres pour ramener des points de l'extérieur. Mon record ? C'est bien, c'est positif pour l'équipe. Mais je ne m'attarde pas trop là-dessus même si ça fait toujours plaisir de ne pas prendre de but en tant que gardien. » Surtout lorsque les rumeurs évoquent l’arrivée d’un sérieux concurrent l’été prochain...