OM : Grillé par Griezmann en 2014, Thauvin veut sa revanche en 2018

Actuellement sur un nuage depuis quelques matchs, Florian Thauvin confirme ses progrès effectués cette saison.

Plus décisif, plus proche du but, l’ailier marseillais se prend à rêver depuis qu’il a été retenu par le sélectionneur lors des matchs internationaux du mois de mars. A un an de la Coupe du monde en Russie, l’ancien bastiais espère bien continuer sur sa lancée en fin de saison avec les rencontres du mois de juin. L’objectif ? Etre dans le groupe pour le Mondial dans un an, et prendre une petite revanche sur 2014, où il avait failli être pris avant que Didier Deschamps ne lui préfère Antoine Griezmann. Impossible de donner tort à « DD » sur ce coup-là et l'ailier tricolore le reconnait sans problème.

« Quand on a été convoqué une fois, on y pense tout le temps. Je travaille pour ça. Je croise les doigts. Le Mondial-2018 est dans un coin de ma tête. C'est dans un an, c'est long. Je m'en suis rendu compte avec tout le chemin parcouru depuis l'année dernière. Ce sera un objectif. En 2014 ? J'y pensais. Les gens en parlaient, mais le sélectionneur a fait un bon choix. Il a pris Griezmann qui est un joueur exceptionnel pour la sélection à qui il apporte beaucoup. À ce moment-là, j'étais trop jeune, je manquais de maturité. Ce n'était pas le bon moment. J'étais un peu déçu car c'était un rêve. En même temps, j'étais lucide, je savais que ne pas être sélectionné était normal », a confié dans La Provence un Florian Thauvin qui n’a pas encore connu sa première sélection, lui qui a en effet assisté aux matchs face au Luxembourg et à l’Espagne sans entrer sur le terrain.