OM : Gomis s'énerve des sales attaques contre Bouna Sarr

Dans : OM, Ligue 1.

Laissé sur le banc au début du match Metz-OM, Bafé Gomis a été attentif aux commentaires qui ont suivi cette rencontre perdue par l'Olympique de Marseille face à un mal classé. Et le buteur phocéen n'a pas apprécié le déluge de critiques qui est tombé sur Bouna Sarr, lequel avait été titularisé et a pris très cher suite à sa performance contre son ancien club. Mais pour Bafé Gomis, tout cela est tout de même excessif et le jeune attaquant de l'OM ne mérite pas de passer pour un second couteau au sein de l'effectif marseillais.

« Il y a des joueurs dans l'effectif qui peuvent être amenés à jouer devant et marquer des buts. A Toulouse, ils ont joué sans moi et ont réussi à marquer avec des actions bien construites et des appels au premier poteau. Bouna Sarr n'a pas réussi à marquer à Metz mais sait faire de beaux appels, Clinton Njie aussi (…) C’était un bon choix de faire tourner à Metz. Il faut que tout le monde se sente concerné. Bouna n’a pas joué par défaut mais parce qu’il le méritait et qu’il faisait de bonnes entrées ces derniers temps », a fait remarquer Bafé Gomis, histoire de calmer tout le monde et de montrer qu’au sein du vestiaire marseillais on savait se serrer les coudes.