OM : Gomis et Marseille, ça sent le divorce à l'amiable

Très heureux cette saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis aimerait bien poursuivre son aventure en Ligue 1 au-delà de cette saison.

À 31 ans, Bafétimbi Gomis est en pleine force de l'âge. Et cela se confirme puisque pour son retour dans le championnat de France, l'attaquant réalise la meilleure saison de sa carrière. Auteur de 17 buts en L1, un record pour lui malgré ses belles prestations à l'ASSE ou à l'OL, Gomis prend son pied à Marseille. Cette aventure à l'OM, Gomis souhaiterait même la prolonger, mais son sort n'est pas forcément entre ses mains puisqu'il n'est que prêté par Swansea. Si l'OM voudrait potentiellement le garder pour en faire la doublure du grand attaquant européen attendu lors du prochain mercato estival, Gomis préfère se concentrer sur sa fin de saison avant de trancher pour son avenir.

« Quand on est bien quelque part, on n’a pas envie que ça s’arrête. L'envie de rester ? Oui, mais je ne peux pas me projeter au-delà de la date de la fin de mon contrat, je ne suis que prêté. Il y a très peu de joueurs natifs de la région qui ont la chance de porter ce maillot olympien, moi j’ai eu la chance de le défendre un an. Je suis venu à l’OM quand l’OM avait le plus besoin de moi. Je pense avoir prouvé mon attachement en venant. Le futur du club ? Non, mais je tiens à poser la première pierre de ce projet et bien la poser. J’ai des objectifs dans cette fin de saison, atteindre la barre des 20 buts, et terminer européen avec Marseille, ça me permettrait de rentrer un peu dans l’histoire de l’OM. Une discussion avec la direction ? Non. J’avais eu quelques échanges avec le coach, il me laissait entendre qu’il comptait sur moi au-delà de cet exercice, mais on n’est jamais entré dans les détails », a lancé, sur le Canal Football Club, Bafé Gomis, qui semble donc plutôt proche de la sortie du côté de l'OM malgré sa volonté de rester...